Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Hittige Debatt in’t Raathuus

In de Hamborger Politik geiht dat bummelig dree Maand vör de Bunnsdags- un de Börgerschopswahl bannig to Saak. Dat weer ok güstern bi de Börgerschopsdebatt in’t Raathuus to marken: Denn dor hett de Böverste vun’e AfD in Hamborg, Dirk Nockemann, mit de Ampelkoalitschoon un vör allen Dingen mit de Grönen afrekent. All de annern Parteien, also de SPD, de Grönen, de CDU un de Linken hebbt dor op‘e anner Siet de AfD op’n Kieker hatt un ehr vörsmeten, blots op dat Spalten to setten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch