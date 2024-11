Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Odyssee vun en dacklose Fro

Nu gifft dat noch en Fall, wo veel wat över snackt warrt un wo dat üm en dacklosen Minschen gahn deit: Denn een Fro, de keen Dack över’n Kopp hett, un bavento noch in’n Rullstohl sitten deit, de is in Hamborg ut en Krankenhuus entlaten worrn un vun een Inrichten na de anner henschickt woorn. Wiel dat se nich vun sülvst opstahn kunn, kunn een sik nich passlich üm ehr kümmern. Dat kunn nich angahn, bekrittelt de Bahnhoffsmission un verlangt mediziensche Hölp ahn veel wat an Opwand för Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt. Dat is noch gor nich lang her, wo een dacklosen Keerl in sien Krankenbett vör de Dör vun en Klinik stahn laten worrn is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch