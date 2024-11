Stand: 28.11.2024 09:30 Uhr Wat gefährlich weer dat Virus wohrhaftig?

Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach schall sik inmischt hebben, wat de Risikobewerten vun dat Corona-Virus angahn deit. Dat wiest nu Recherchen vun’n NDR tohoop mit den WDR un de Süüddüütsche Zeitung. Liekers dat Robert Koch-Institut in’n Februaarmaand 2022 dat Risiko dor domals vun „bannig hooch“ op „hooch“ rünnersetten wull, dor schall Lauterbach dat aflehnt hebben. De SPD-Politiker verdedigt sien Entscheden vundaag. Denn to de Tiet weern jeden Dag noch hunnerte Lüüd an Covid dootbleven, so Lauterbach.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch