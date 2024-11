Stand: 27.11.2024 09:30 Uhr Infratest Ümfraag Hamborg

In Hamborg harrn SPD un Grönen tohoop ok nu noch de mehrsten Stimmen – wenn düssen Sünndag Börgerschopswahl weer. Folgens den Hamborg-Trend vun Infratest-Dimap in’n Opdrag vun’n NDR hett de SPD ok wieder de Nees vörn. Se liggt jüst so as bi de Ümfraag vun’n Februormaand bi 30 Perzent. De Grönen blievt bi 21 Perzent. De CDU verleert mit 19 Perzent een Punkt. De AfD blifft bi 9. De Linke weer mit 6 Perzent in de Börgerschop, de anner Parteien nich.

