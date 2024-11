Stand: 27.11.2024 09:30 Uhr Dat Düütsche Havenmuseum warrt dürer

Bi dat Düütsche Havenmuseum, dat se in Hamborg boen wüllt, drauht de Kosten över Stüer to gahn – dat schrifft de Bunnsrekenshoff in en Bericht. He raad dorto, dat Projekt to stoppen. De Bund hett bummelig 140 Millionen Euro för dat Museum toseggt. Dat langt vunwegen de högeren Bokosten nu man nich mehr. So is dat in’t Blatt de „Welt“ to lesen. Nu warrt över en halve Milliarde Euro snackt. Folgens de Kulturbehöörd höllt de Stadt opstünns Raat över de Finanzeren.

