Stand: 27.11.2024 09:30 Uhr Perzess na Fanmarsch

Dat is an’n Rand vun den Football-EM-Sommer in Hamborg passeert un hett för veel Weeswark sorgt. En Mann is bi en Fanmarsch mit Hamer un Molotowcocktail op Polizeibeamten losgahn – de hebbt em denn in’t Been schaten, üm em to stoppen. Güstern is de Perzess vör’t Hamborger Landgericht losgahn. Dat geiht üm de Fraag, wat de 39-Jöhrige op Duer in de Psychiatrie blieven mutt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch