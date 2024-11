Stand: 27.11.2024 09:30 Uhr Unfall an’n S-Bahnhoff Landwehr

De S-Bahnhoff Landwehr weer vunwegen en Grootinsatz an’n Avend afsparrt. Dor is folgens de Hamborger Füerwehr en Mann vun en S-Bahn överrullt worrn. Goot 50 Meter vör den Bahnhoff weer he ünner den Tog kamen. För den Mann keem jede Hölp to laat. Füerwehrlüüd müssen de söss Waggons vun den Tog vun de Linje S1 evakueren. De weer egens op den Weg hen na de Binnenstadt.

