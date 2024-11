Stand: 27.11.2024 09:30 Uhr Töög fallt ut

Lüüd, de mit de Bahn vun un na Hamborg ünnerwegens sünd, de mööt sik vunmorgen dorop instellen, dat Töög utfallt oder to laat kaamt. Liggen deit dat doran, dat güstern Avend en Blitz in en Kavel inslaan is. Folgens de Bahn gellt dat för all Töög vun un na Hannober un Berlin. Ok de Metronom vermellt, dat de Streek twüschen Lümborg un Uelzen sparrt is. De Lüüd mööt dor mit Bussen wiederfohren un mehr Tiet inplanen.

