Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Bökertoorn is marood

De Bökertoorn op’n Campus vun de Hamborger Staats- un Universitätsbibliotheek is marood un kann ok nich mehr trechtmaakt warrn. So as de Senaat dat seggen deit, hett dat Huus al so dulle Mängel bi de Brandschuul un bi de Statik, so dat de Füerwehr al bang weer, wenn dat mal brennen dee, dat dor denn de Decken bi rünnerkamen kunnen. Nu mööt meist een Million Böker, weertvulle Kunstsaken un Schriften gau wat utlagert warrn.

