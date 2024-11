Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Snacken över de Staatskass

Noch vör Wiehnachten will de Hamborger Senaat den neegsten Huusholt fastleggen un afnicken. Un bi den geiht dat üm rund 44 Miliarden Euro. För wat se dat Geld allens nipp un nau utgeven wüllt, dat stellt de SPD un de Grönen vundaag vör. De CDU in Hamborg hett al seggt, dat se noch achtig Andrääg op’n Weg bringen wullen, wo se denn noch wat dör ännern wüllt. Blangen anner Saken verlangt se mehr Polizei, weniger Grunderwarvstüer un ok Stütt bi Eigenheimen för Familjen. Woans dat allens betahlt warrn schall, dat weet een aver noch nich.

