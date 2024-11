Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Lang Töven op en Starvuurkunn

De Stannsämter in Hamborg schüllt op lange Sicht digital arbeiden. Denn, wenn de Verwandten vun Minschen, de dootbleven sünd, en Starvuurkunn beandragen doot, denn mööt se dor ümmer lang op töven. In Wandsbeek kaamt de Mitarbeiders mit jümehr Arbeit al nich mehr na un nehmt deswegen ok al keen ne’e Andrääg mehr an. In de tokamen veer Maand wüllt se denn eerstmal de Fäll afarbeiden, de sik al stapelt hebbt. Üm ne’e Andrääg, de ut Wandsbeek kamen doot, dor kümmert sik denn nu eerstmal de Stannsämter vun de anner Bezirken üm.

