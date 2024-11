Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Keerl in’e Küll stahnlaten

In Hamborg hett en dacklose Keerl bi Temperaturen üm den Frostpunkt rüm vör dat Krankenhuus Heidbarg dor op töven müsst, dat se em afholen deen. De Nootopnahm harr dat Team vun den Bus för de Küll Bescheed seggt hatt, dat se den Keerl na en Inrichten vun dat Winternootprogramm henbringen schullen. Un dat liekers de Ehrenamtlichen dorför egens gor nich tostännig sünd. Denn so as de Soziaalbehöörd dat neemich seggt, mööt sik de Kliniken üm sone Transporten sülvst üm kümmern. Passeert is dat Ganze an’n Dunnersdag. Nu will sik de Asklepios-Klinik den Fall noch mal nipp un nau ankieken.

