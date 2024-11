Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Polizei hett Jungen söcht

In Lohbrüch hett en twölf Johr ole Jung en gröttere Söök vun’e Polizei utlööst hatt. He weer güstern Avend na en Striet in sien Slaapantog vun tohuus weglopen un verswunnen. Mit Polizeihelikopter un mehre Striepenwagens weern se em denn an’t Söken. Na en gode halve Stünn duuk de Jung denn mitmal wedder op. Passeert weer em aver nix.

