Stand: 26.11.2024 09:30 Uhr Verfohren gegen Trump warrt instellt

De Justiz in’e USA lett nu wichtige Straafverfohren na, wo dat bi gegen Donald Trump güng. Denn de treckt nu ja as Präsident wedder in dat Witte Huus in. Un dor geiht een denn normalerwies nich mehr gegenan, wenn de in sien Amt is. Dor wies nu nochmal de tostännige Minsch op hen, de de Fäll extra ünnersöken schull. Bi een vun de beiden Verfohren güng dat üm den Versöök, dat, wat bi de Präsidentschopswahl 2020 bi rutsuert weer, nadreeglich noch to kippen. Un in den annern Fall schull Trump geheeme Regerenspaperen mit na Huus nahmen hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch