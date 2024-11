Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr A26 Oost hängt ok vun Shell af

Över den Bo vun de A26 Oost in’n Hamborger Haven warrt al ne ganze Tiet lang över snackt. Man nu warrt kloor, dat de Stadt woll afhännig is vun den Energiekonzern Shell. Denn de mutt, so as de Senaat dat seggen deit, nu eerstmal Ooltlasten op dat Flach dor in‘n Haven wegrümen. Man een Plaan för de ganze Saneren dor, den geev dat woll aver noch nich. So tominnst is dat ut en Anter vun den Senaat op en Anfraag vun’e CDU hen ruttolesen.

