Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr SPD maakt sik praat

Olaf Scholz wüllt se bi de SPD vundaag nu offizjell as Kanzlerkannidaten opstellen. So tominnst is dat de Plaan vun dat Präsidium un den Bunnsvörstand vun’e Partei. Denn de Gremien snackt hüüt Vörmiddag in düsse Saak över en Vörslag hierto, de vun de beiden SPD-Böversten Saskia Esken un Lars Klingbeil kamen deit. An’n Enn mutt Scholz as Kanzlerkannidat denn noch op en Parteidag afnickt warrn. Un dat schall denn an’n 11. Januaar in Berlin passeren.

