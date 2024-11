Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr Dag gegen Gewalt an Froosnlüüd

In Hamborg gifft dat vundaag mehre Veranstaltens to den Internatschonalen Dag gegen Gewalt an Froonslüüd. Traditschonell warrt an düssen Dag över dat Hauptportal vun dat Raathuus en Flagg hisst. Namiddags gifft dat denn in Altna en Kundgeven un avends gifft dat denn in‘e Kark St. Georg an’n Hauptbahnhoff en Gottsdeenst. In Hamborg sünd, so as dat vun‘n Senaat heten deit, düt Johr al dree Froonslüüd vun jümehren Partner ümbröcht worrn.

