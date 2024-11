Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr Frachtfleger in Litauen afstört

In Litauen is blangen en Huus en Frachtfleger vun de Firma DHL afstört. Een Minsch is dorbi dootbleven un dree anner Lüüd sünd bavento denn noch bi to Schaden kamen. Wat dat heten deit, schall sik dat bi dat Huus üm en tweestöckig Wahnhuus hanneln, wat dorbi in Flammen opgahn is. Eerste Angaven na to uurdelen sünd in den Fleger, as de afstört is, veer Lüüd binnen ween – twee Piloten un twee Arbeitslüüd vun DHL. Woso dat Ganze passeert is, dat is noch unkloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch