Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr Bunkerschuulplaan för Düütschland

Krieg in’e Ukrain un Krieg ok in’n Nögen Oosten – de Laag op’e Welt is bedrauhlich un dat warrt schiens ümmer mehr. Deswegen arbeidt nu woll ok dat Bunnsamt, wat för de Schuul vun’e Lüüd tostännig is, an en sonöömten Bunkerschuulplaan för Düütschland. So tominnst schrifft dat de Bild-Zeitung. Dorna to uurdelen kickt dat Bunnsamt totiets na, wat vun Hüüs een ümmodeln kunn, so dat de Lüüd dorbinnen denn ok Schuul söken köönt. Dorbi geiht dat üm Hüüs, wo Behöörden binnen sünd, aver ok üm Bahnhööv vun’e U-Bahn.

