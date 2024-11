Stand: 25.11.2024 09:30 Uhr 40 Wiehnachtsmarkten in Hamborg

Vele vun de Wiehnachts- un Wintermarkten in Hamborg hebbt al apen. Un düsse Week nu kaamt denn noch welk bavento. Hüüt Middag geiht dat denn ok mit den histoor’schen Wiehnachtsmarkt vör dat Raathuus los. Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher gifft dorbi denn dat Startteken. Höpen doot de Veranstalters wedder op mehr as twee Millionen Lüüd, de dor denn so na un na henkamen doot na den Markt dor vör dat Raathuus. Alltohoop gifft dat in uns Stadt bummelig veertig ünnerscheedlich Wiehnachtsmarkten.

