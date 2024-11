Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Striet wegen Klimahölps-Geller

Bi de Welt-Klimakonferenz in Aserbaidschan, dor sünd se wiederhen an't Strieden doröver, wo veel Klimahölp betahlt warrn schall. Kriegen schüllt dat Geld för Klimaschutz dejenigen Länner, de dat dull drapen hett - so ünner annern in Afrika un ok Inselstaten. De Industrielänner, wo ok Düütschland mit bi is, de hebbt nu pro Johr 300 Milliarden Dollar för de armeren Länner anbaden, man de hebbt betto mehr as een Billion Dollar verlangt.

