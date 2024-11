Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Hamborg-Wahltermin steiht fast

Dat blifft nu dorbi: An'n tweten März warrt in Hamborg de Börgerschop wählt. SPD un Gröne hebbt sik güstern nu gegen dat Opschuven vun den Wahltermin fastleggt. Man CDU, Linke un FDP, de hebbt wullt, dat de Hamborg-Wahl un de Bunnsdagswahl op densülvigen Dag leggt warrt. Root-Gröön is aver bang dorför, dat in so en Fall gegen de Wahl vör Gericht klaagt warrn kunn.

