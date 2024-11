Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Schmidt kandideert in Eimsbüddel

He is de Baas vun't Bunnskanzler-Amt un siet Johren de engste Vertroote vun Kanzler Olaf Scholz - nu warrt Wolfgang Schmidt bi de Bunnsdagswahl för de SPD as Direktkandidaat antreden, in den Wahlkreis Hamborg-Eimsbüddel. Mit goot 94 Perzent vun de Stimmen hebbt se den 54-Johrigen güstern Avend opstellt. He warrt de Nafolger vun Niels Annen. Man bi de vörige Wahl, dor weer Eimsbüddel an den Direktkandidaten Till Steffen vun de Grönen gahn.

