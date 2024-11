Stand: 23.11.2024 09:30 Uhr Scott Bessent warrt Finanzminister

De tokamen US-Präsident Donald Trump hett den neegsten Posten in siene Regeern vergeven. To'n ne‘en Finanzminister warrt de Hedgefonds-Manager Scott Bessent. Trump seggt, dat weer een vun de besten Finanzinvestoren un Geostrategen in de Welt. Bessent gellt as een, de sik för Dereguleern insetten deit un för lütte Ünnernehmensstüern. Mit dissen Ministerposten hett Bessent veel mittosnacken bi amerikaansche Sanktionen un ok to'n Bispeel bi de Weltbank un den Internatschonalen Währungsfonds.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch