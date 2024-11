Stand: 22.11.2024 09:30 Uhr Woans ümgahn mit de Wahlterminen?

Dat geiht üm de Fraag, wat een de Börgerschopswahl tokamen Johr üm een Week wat na vörn trecken kann, dormit düsse denn an den sülven Dag stattfinnen deit so as de Bunnsdagswahl? Doröver hebbt se güstern in den Verfatensutschuss vun’e Börgerschop över snackt. Man tohoop op en Nenner kamen sünd de Afornten nich. SPD un Gröne hebbt so as vörher ok al jümehr Twiefel, wenn een de Hamborg-Wahl vörtrecken dee. CDU, Linke un FDP aver finnt, dat dat noch güng, wat dat rechtliche Risiko angahn deit.

