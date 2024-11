Stand: 22.11.2024 09:30 Uhr Pistorius lett vun Kannidatur af

Wat in Saken Bunnsdagswahl nu aver kloor is, dat is, dat Verdedigensminister Boris Pistorius vun en Kannidatur as Kanzler vun aflaten deit. Un dormit steiht nu fast, dat bi de Wahl bi de SPD Olaf Scholz bavenanstahn deit. He schall nu tokamen Maandag denn vun’n Vörstand vun’e SPD as Kanzlerkannidat för de Neewahl vun’n Bunnsdag benöömt warrn.

