Stand: 22.11.2024 09:30 Uhr Northvolt beandraagt Insolvenz

De Firma Northvolt ut Sweden, de Batterien herstellen deit, de hett nu in de USA Insolvenz beandraagt. Man dat Batteriewark, wat in Dithmarschen plaant is, dat schall dorvun aver nich bedrapen ween. Dat Projekt warrt, so as Northvolt dat sülvst seggen deit, över en düütsche Dochtersellschop betahlt. In dat Wark in Heid schall dat an’n Enn denn dreedusend ne‘e Arbeitssteden geven.

