Stand: 22.11.2024 09:30 Uhr Bezirk Noord: Koalitschoon blots noch to drütt

In den Bezirk Noord warrt dat nu doch keen Bündnis mehr ut veer Parteien geven. Denn ganz unvermodens hett dor nu de Volt-Frakschoon in de Bezirksversammeln de Koalitschoonsverhanneln mit SPD, CDU un FDP beennt. So as Volt dat seggt, kunnen se sik bi de Verkehrspolitik nich eens warrn. SPD, CDU un FDP hebbt nu aver ankünnigt, dat se liekers ok blots to drütt en Koalitschoon op’e Been stellen wullen. Denn mit 26 vun 51 Afornten hebbt se in de Bezirksversammeln tohoop liekers noch een Stimm mehr as de annern, ok wenn dat man blots knapp is.

