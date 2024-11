Stand: 22.11.2024 09:30 Uhr Vele Autos hebbt Mängel

Jedet twete Auto, wat op Hamborgs Straten ünnerwegens is, dat hett technische Mängel. Dat is ut de Utwerten vun den TÜV-Noord ruttolesen, wenn een dor op dat Johr trüchkieken deit. Dorna to uurdelen hett jedet veerte Auto goors so vele Mängel, dat dat keen Plakett mehr kriegen deit. Un dat liggt ok dormit an, dat de Autos bi uns in Hamborg in’n Dörsnitt meist dörteihn Johr oolt sünd.

