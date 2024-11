Stand: 21.11.2024 09:30 Uhr Hamborger in Russland fastnahmen

En Mann warrt ut en Auto rutreten un denn vun en Grupp Mannslüüd wegbröcht. So is dat in en Video to sehn, dat graad in't Internet de Runn maakt. Wiesen schall dat en Szeen ut Kaliningrad in Russland. Dor hett de Geheimdeenst en Mann ut Hamborg fastnahmen. He is süssunföfftig Johr oolt un kummt ut Jenfeld. De Russen seggt, he schall bi en Anslag op't Energienetwark vun Kaliningrad mitmaakt hebben. Dat Butenamt in Berlin hett to de Saak noch nix seggt.

