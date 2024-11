Stand: 21.11.2024 09:30 Uhr Striet üm Parkzonen

De Parkzonen för Lüüd, de dor in en Naverschap wohnt, sorgt jümmer wedder för Arger in Hamborg. Dat sünd weniger de Navers, de sik argert, man Handwarkers, Leveranten un Pleegdeensten hefft dat faken nich licht dormit – un se hefft sik beklaagt: Över de Regeln, de dat nu al gifft – un ok, dat dat noch mehr Parkzonen geven schall. Nu hefft sik Lüüd ut de Branchen mit welk vun de Verkehrsbehörd drapen un över de Saak verhannelt. Rutkamen is, dat Parkschiens vun nu af an en beten mehr friegevig utstellt warrn schüllt. De hele Perzess schall man in de Hann vun de Ämter blieven.

