Stand: 21.11.2024 09:30 Uhr Mehr Krüüzfahrtscheep in Hamborg

In de tokamen Johren warrt woll düütlich mehr Krüüzfahrtscheep Hamborg anlopen. In'n Hamborger Haven gifft dat nu al twee faste Terminals un in't tokamen Johr schall in de Haven City Nummer drei opmaakt warrn. De Terminalbedriever CGH rekent dormit, dat Hamborg in't tokamen Johr bummelig dreihunnert Mal vun Krüüzfahrtscheep anlopen warrt. Dat weer en Plus vun üm un bi teihn Perzent in'n Vergliek to 2024.

