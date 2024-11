Stand: 21.11.2024 09:30 Uhr Unfall in de Binnenstadt

In de Nacht geev dat en sworen Unfall in de Hamborger Binnenstadt. Dor wo sik Gorch-Fock-Wall un Jungiusstraat krüüzt, sünd en Auto un en Motorroller tohooprasselt. Swoor drapen hett dat den Föhrer vun'n Roller: De veerundörtig Johr ole Mann keem na't Krankenhuus. He is an'n Kopp to Schaden kamen: Dat geiht üm Leven un Doot. De Polizei seggt, an de Steed weer vör'n Crash ok de Ampel utfallen – dat weer man nich de Grund dorför. Woso dat allens so kamen is, müss eerst noch rutfunnen warrn.

