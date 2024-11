Stand: 20.11.2024 09:30 Uhr Keerl ut Hamborg in Russland fastnahmen

De russ‘sche Inlandsgeheemdeenst FSB hett, so as se dat sülvst seggen doot, en düütschen Staatsbörger fastnahmen. So as dat heten deit, schall he woll een Sabotaasch plaant hatt hebben. Narichtenagenturen ut Russland snackt woll dorvun, dat de Keerl in Hamborg boorn is. Un he weer woll mit föfftig Gramm flüssigen Sprengstoff över Polen na Russland rin reist. Den Opdrag schall de Keerl dorna to uurdelen vun een ut’e Ukrain kregen hebben, de ok hier in Hamborg leven deit.

