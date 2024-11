Stand: 20.11.2024 09:30 Uhr CDU will starkste Kraft warrn

Sekerheit, Verkehr, Weertschop un Familjen: Dat sünd de Themen, mit de de Hamborger CDU bi de Börgerschopswahl punkten will. Jümehr Maal is, dat se de starkste Kraft warrn wüllt. Un dat ok mit dat Verspreken, Hamborg to de sekerste Grootstadt in Düütschland to maken. Jümehr Wahlprogramm hebbt de CDU-Liddmaten güstern Avend op den Lannsparteidag in Wandsbeek afnickt. Un all hebbt se dorbi tostimmt.

