Stand: 20.11.2024 09:30 Uhr Olaf Scholz will winnen

Bunnskanzler Olaf Scholz will för de SPD in den Bunnsdagswahlkamp trecken. Dat hett he nu noch mal in en Interview in de ARD ünnerstreken. Scholz sülvst sä: De SPD un ik wüllt tohoop winnen. Un man harr ja ok al bi de verleden Bunnsdagswahl wiest, dat dat to schaffen weer. Opletzt weern mehre influssrieke SPD-Politikers op Distanz to Scholz gahn. Dorachter steken doot betere Tahlen in’e Ümfragen för den Verdedigensminister Boris Pistorius.

