Stand: 20.11.2024 09:30 Uhr Kunstrasenplätz köst veel Geld

In Hamborg mööt in de tokamen dree Johr mehr as twintig Kunstrasenplätz düer wat wedder trechtmaakt warrn. NDR 90,3 hett sik hierto nu Tahlen ankeken. För jeden Platz warrt twüschen 300.000 un 600.000 Euro fällig un betahlen mööt dat de Bezirken. In’n Snitt sünd Kunstrasenplätz na föffteihn Johr so afbruukt, dat de Belag nee maakt warrn mutt. Alleen in Bardörp geiht dat üm söss Plätz. In den Bezirk Noord sünd dat veer.

