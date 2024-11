Stand: 20.11.2024 09:30 Uhr Sorgen üm Lüüd ahn Dack över’n Kopp

Temperaturen, de üm den Frostpunkt liggen doot un dorto Sneeregen – wegen dat kohle Wedder verlangt de Diakonie Hamborg nu, dat de Rüüm vun dat Winternootprogramm den ganzen Dag över apen hebbt. Dat Diakonische Wark maakt nochmal düütlich, dat vele Lüüd, de keen Dack över’n Kopp hebbt, chronisch krank sünd. Un deswegen kann dat ween, dat se al an en enfachen Virusinfekt dootblieven doot. Dat Winternootprogramm büdt alltohoop sövenhunnert Plätz för’t Övernachten an un dat an twee Steden. Apen sünd de Nootünnerkünft vun namiddags Klock fief bet halvig teihn an’n neegsten Morgen.

