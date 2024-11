Stand: 19.11.2024 09:30 Uhr Warrt de Wahlen tokamen Johr tohoopleggt?

Hamborgs Lüüd mööt tokamen Johr binnen vun blots ’n poor Daag tweemal na Wahl hen. Denn eenmal geiht dat üm den ne’en Bunnsdag – an’n 23. Februaar – un kort dorna geiht dat denn al üm de ne’e Börgerschop, denn de warrt egens an’n 2. März wählt. Man nu is ok de Hamborger CDU dorför, dat düsse beiden Terminen tohoopleggt warrt. Dat hebbt vöraf ok al de FDP un de Linken vörslaan hatt. Denn för jede Wahl warrt 15.000 Hölpslüüd bruukt. Un twee Wahlen in so korte Tiet achterenanner, de maakt de Söök na Freewilligen nich jüst licht un bavento warrt dat Ganze denn ok noch düer.

