Stand: 19.11.2024 09:30 Uhr Datenkavels in’e Ostsee sünd twei

In’e Ostsee sünd twee wichtige Datenkavels twei. Finnland un Düütschland wüllt nu nakieken un rutfinnen, wat sik dat dorbi villicht ok üm Sabotaag hanneln deit. Dat ene Kavel verbinnt de Städer Helsinki un Rostock mit’nanner un dormit denn ok de Datenzentren in Middeleuropa mit de in Skandinavien. Dat twete Kavel geiht vun Sweden na Litauen hen. En Ünnernehmen ut Finnland geiht dorvun ut, dat de Kavels ünnen op’n Grund vun’e Ostsee tweibraken sünd. To Info: Dat is 2022 ween, also för twee Johr, wo dat mit de Gas-Pipelines passeert is, as de in’e Ostsee mootwillig tweimaakt worrn sünd.

