Stand: 19.11.2024 09:30 Uhr Afslussverkloren al an’n eersten Dag

Dat kööm ganz unvermadens, bi dat G20-Drapen in Brasilien hebbt sik de Staten nu al an den eersten Dag op en Afslussverkloren op enigt. Dat Maal, wat se dor nu in dat Papeer binnenstahn hebbt, dat is: Dat schall beter henhauen mit dat Stüern betahlen vun de superrieken Lüüd. Gegen Hunger un Armot schall en Allianz op’e Been stellt warrn. Un wegen uns Eer, dat de warmer warrn deit, dor schall de Grenz bi 1,5 Graad liggen. Ok över de velen Krieg steiht dor in de Verkloren wat binnen: Initiativen, üm Freden to kriegen, de heet se goot un wat den Gazastriepen un den Libanon angahn deit, dor verlangt se en Wapenstillstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch