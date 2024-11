Stand: 19.11.2024 09:30 Uhr Plaans för dat Paloma-Viddel liegt op’n Disch

164 Wahnungen, de vun’t Geld her stütt warrt, un dat midden op‘n Kiez, bavento denn noch een Kita un een Hotel – dat sünd nu de Plaans för dat Paloma-Viddel an’n Speelbudenplatz op St. Pauli. Man dat Ganze doot Lüüd ok bekritteln, so as Heike Sudmann vun‘e Linken. Se stöört sik doran, dat dor Ecken, de för Kinner un junge Lüüd togänglich sünd, nu in’e Plaans nich mehr mit binnenstahn doot, wat vörher aver de Fall ween is. Gode Wöör för de Plaans, de kaamt vun den Verband vun de noorddüütschen Wahnungsünnernehmen. Denn de finnt dat goot, dat dat ne’en Wahnruum geven schall, den een ok betahlen kann. Dat ganze Flach liggt dor nu al siet teihn Johr braak.

