Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr Ukrain dröfft US-Wapen mehr bruken

So as dat utsüht, dor dröfft de Ukrain nu woll mit Wapen ut’e USA wieder na achtern hen, na Russland rin, scheten. So as dat nu in mehrere Medien to hören un to lesen is, hett woll US-Präsident Joe Biden de Schranken, de dat in düsse Saak betto noch geev, opböhrt. De Kreml-Böverste Wladimir Putin harr dorför, dat wohrhaftig ok to doon, ümmer wedder wohrschaut hatt. Denn för Moskau weer dat denn so, as weren de NATO-Länner af den Momang in den Krieg mit dorbi. De Grund för Biden, nu en annern Kurs to stüern, is woll, dat in’e Twüschentiet in Russland Suldoten ut Noordkorea statschoneert sünd.

