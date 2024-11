Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr Snacken över de K-Fraag

Sietdem seggt worrn is, dat dat nu in Düütschland Neewahlen geven deit, warrt över de K-Fraag snackt. Man Lars Klingbeil, de Böverste vun’e SPD, de will geern, dat düsse Debatt en Enn hett. Un so hett he denn in de ARD-Sennen Miosga seggt: „Wi wüllt mit Olaf Scholz as Kanzlerkannidat antreden“. Över dat Wekenenn henweg harrn sik ok twee Bunnsdagsafornten vun’e SPD dorför utsnackt hatt, dat Verdedigensminister Boris Pistorius kannideren dee. De hett in den Bericht ut Berlin aver seggt hatt, dat he keen Interesse doran harr, Kanzler to warrn.

