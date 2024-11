Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr Dor deit sik wat in Noord un Wandsbeek

Fief Maand sünd de Bezirkswahlen nu al her un nu sünd dor in de Bezirken Noord un in Wandsbeek wichtige Wieken stellt worrn: In Wandsbeek hebbt sik SPD, Gröne un FDP nu tohoop op en Koalitschoon op enigt. Man de Grönen müssen bi sik in’e Verkehrspolitik bi jümehr Verlangen wat afstrieken, denn de Wandsbeker Chaussee to’t Bispeel, de schall so blieven as se is, mit söss Fohrbahnen. Un in den Bezirk Noord schall nu Bettina Schomburg vun’e SPD as ne’e Böverste vun dat Bezirksamt dor op Michael Werner-Boelz vun’e Grönen op nakamen. De sitt dor noch betto op den Amtsstohl.

