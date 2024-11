Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr Straaf för’t Afslepen vun Schrottautos

In Hamborg nehmt se faken Parkplätz weg: Autos, de afmellt sünd un denn an’n Stratenrand blots noch so vör sik hengammeln doot. Mehr as veerdusend vun jüm sünd bet Enn vun’n Septembermaand tellt un to Papeer bröcht worrn. De CDU-Frakschoon verlangt nu in en Andrag, dat dat Straafgeld hierför düütlich wat na baven sett warrt. Opstunns sünd dat dreehunnert Euro, de een dorför betahlen mutt, wenn de Stadt ran mutt un so en Schrottauto afslepen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch