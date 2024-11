Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr 29 Johr ole Keerl klaut RTW

In’e verleden Nacht hett en negenuntwintig Johr ole Keerl de Polizei in Hamborg un ok in Kiel ornlich wat in‘e Gang hatt. De Mann harr in’e Glacischaussee an’t Hilligengeistfeld en Reddenswagen klaut. Un mit düssen is he denn över de A7 henweg na Kiel hen utneiht un de Polizei em achterna. Op de Fohrt na Kiel hen harr he denn mehrfach dormit drauht hatt, sik un anner Lüüd in’e Luft to jagen. Hüüt fröh an’n Morgen kunnen se em denn in Kiel fastnehmen, de Schandarms kennen em al.

