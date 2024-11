Stand: 18.11.2024 09:30 Uhr Elvtunnel dicht

De Ole Elvtunnel is siet hüüt fröh knapp dree Weken lang ganz un gor dicht. Dat heet, dor kann een denn ok nich to Foot dörkamen noch mit dat Fohrrad. Dat Ganze gellt denn bet na’n sössten Dezember hen un liggt doran, dat se den Olen Elvtunnel instand setten doot. Dor mutt en ne’en Belag op’e Fohrbahn rop un bi de Arbeiden köönt giftige Dämp bi opkamen. De HADAG richt denn wegen de ganze Saak an de beiden tokamen Wekenennen as Utgliek en Fährverkehr in.

