NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor kummt en Storm op uns to un vun den kann een al ’n beten wat vun marken dör den westen bet süüdwesten un deels ok al dullen Wind, mit den wi dat opstunns to doon hebbt. Vun’e Temperaturen her warrt dat vundaag mit bet to söss Graad noch’n Tick wat köhler as in’e verleden Daag. Un dorto kriegt wi vundaag denn vun allens wat: veel Wulken,‘n beten wat an Sünn, Regen- un Graupelschuer un hüüt Nacht stedenwies denn villicht goors ok’n beten wat an Snee. Un morgen geiht dat Ganze denn nochmal so wieder as vundaag.

