Stand: 16.11.2024 09:30 Uhr Bahnprojekt geiht nich vöran

De Ampel-Koalitschoon is op Schiet lopen un dat treckt dat een oder anner na sik. Ok dat en för Hamborg wichtiget Projekt an't Kippeln is. De Bahnstreek twüschen Hamborg un Berlin kann woll för't Eerst nich op Schick bröcht warrn. Dat liggt doran, dat se den Huusholt för dat tokamen Johr noch nich beslaten hebbt. Dorüm kunnen de Opdrääg för dat Vörhebben noch nich geven warrn. De Düütsche Bahn wull de Bahnstreek vunaf August 2025 för negen Maand dicht maken un saneren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch